Ekonomik kriz Avrupa'yı derinden sarsıyor! BBC yazdı: Galler'de aç kalmamak için evcil hayvan maması yemeye başladılar

Avrupa'da pandeminin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu ekonomik dalgalanma kıta boyunca Avrupalıların zor günler geçirmelerine neden oluyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere doğal gaz kesintisiyle yüzleşen ülkeler tasarruf planlarıyla kara kışı geçirme hesabı yapıyor. Ancak ekonomik daralmanın neden olduğu temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan sıkıntı marketlerde rafların boşalmasına, ekonomik dar boğazı yakından hisseden alt gelir gruplarının zor günler geçirmesine neden oluyor. İngiliz BBC tarafından hazırlanan haberde; Galler'de hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların evcil hayvan maması yedikleri belirtildi.