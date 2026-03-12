CANLI YAYIN
Dubai’de sivil bir binaya isabet eden İHA yangına yol açtı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentindeki sivil bir binaya İHA isabet etmesi sonucunda binada yangın çıkarken, saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

Körfez'de Gerilim Tırmanıyor: Dubai'de Sivil Bina Hedef Alındı

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin sivil alanlara sıçradığı son olayda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ticaret ve turizm merkezi olan Dubai'de sivil bir bina hedef alındı.

Creek Harbour Bölgesinde İHA Hareketliliği

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada, kentin modern simgelerinden biri olan Creek Harbour bölgesindeki bir binaya İHA (İnsansız Hava Aracı) isabet ettiği bildirildi. Saldırının ardından binada yangın çıkarken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Hızlı Müdahale Facıayı Önledi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri yangına anında müdahale etti. Yetkililer, binada bulunan vatandaşların kısa sürede tahliye edildiğini ve alevlerin kontrol altına alındığını kaydetti. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırı nedeniyle ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

