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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 18:50 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 19:03

Donald Trump'tan Joe Biden'a küfür: 'Aptal bir o..... çocuğu'

Donald Trump, rakibi olan mevcut Başkan Joe Biden'ı sert sözlerle hedef alarak küfür etti. Göç meselesi ve sınırların korunmasına ilişkin ABD Başkanı Biden'a yüklenen Trump, "Aptal bir o... çocuğu olan bir herifimiz var." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'a küfür etti.

Donald Trump, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde Joe Biden'ı hedef aldı.

Donald Trump, ABD Başkanı Biden'a küfür etti

Trump, göç politikası ve sınır korumasından bahsettiği sırada Biden'ı işaret ederek, "İşinde çok iyi olmayan birine sahibiz. Hiçbir zaman iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

Donald Trump açıklamasının devamında Biden'a küfür ederek, "Aptal bir o..... ç...." dedi.

Trump ayrıca, Biden için "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı" ifadesini de kullandı.

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