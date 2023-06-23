Haberler Dünya Videoları Dışişleri Bakanlığı: Yahudi yerleşimcilerin kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e saldırısını lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Yahudi yerleşimcilerin kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e saldırısını lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Yahudi yerleşimcilerin kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e saldırısını lanetliyoruz
23.06.2023 01:03 - Son Güncelleme: 23.06.2023 01:24

OTOMATİK OYNAT

Dünya 03:22
SON DAKİKA I Kaybolan...
Dünya 00:31
Venezuela hava sahasına giren...
Dünya 00:56
Yunanistan’da göçmen gemisinin...
Dünya 00:14
"2609'dan geldim" dedi...
Dünya 00:26
Pakistan’da frenleri tutmayan...
Dünya 01:58
Brezilya'da şiddetli yağış:...
Dünya 02:04
ABD'de Trump'ı yargılama...
Dünya 00:26
ABD'li eski istihbarat...
Dünya 00:39
Beyaz Saray'da LGBT skandalı!
Dünya 01:20
Pakistan'da şiddetli yağışlar...
Dünya 01:06
ABD Başkanı Biden'dan LGBT...
Dünya 00:29
Biden yine patladı! Kadınlarla...

Müslüman toprağı Filistin’de terör estiren işgalci İsrail’in provokasyonları devam ediyor. Son olarak Yahudi yerleşimciler Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim’e yönelik alçak bir saldırı tertiplerdi. Bu kalleşliğe Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan sert bir yanıt geldi. Bakanlık, “Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleşen bu saldırıyı lanetliyoruz” denildi.

Dünya Videoları

Türk Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

"KURAN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Açıklamada, son günlerde Batı Şeria'da yeniden artan gerilimden büyük endişe duyulduğu belirtilerek, "Bir grup Yahudi yerleşimcinin, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye girerek kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyoruz. Bu kabul edilemez nefret suçunun faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Yine Batı Şeria'nın muhtelif yerlerinde yerleşimci grupların yaptıkları saldırıları ve İsrail güçlerince Filistinli bir sivilin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Dışişleri ayrıca, "İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerce Filistinli yerel halka, ibadethanelerine, konutlarına ve malvarlıklarına yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların ve İslam düşmanlığı dahil nefret suçlarının engellenmesinin, İsrail Devleti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." mesajını verdi.

SON DAKİKA