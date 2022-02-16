Cinsel ilişki tarikatında yeni gelişme! Prens Andrew yandı! Cinsel saldırı davasını kapatmak için...

Cinsel ilişki tarikatında flaş karar! Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olduğu fuhuş ağında reşit olmayan genç kızlar ağlarına düşürüyordu. Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini öne sürerek, 2021'de New York'ta dava açmıştı. İngiliz Prens, Giuffre'ye yaklaşık 12 milyon dolar tutarında ödeme yapacak. Fuhuş ve cinsel ilişki tarikatındaki bilinmeyenler...