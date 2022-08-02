Çin-Tayvan ihtilafında gerilim! Nancy Pelosi Çin'in tüm uyarılarına karşı Tayvan'a gitti! Çin'den gözdağı: Bedelini ödersiniz

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. Binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Çin-Tayvan ihtilafında gerilim zirve yapmış durumda. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’ı ziyaret edeceğine yönelik haberlerin çıkması üzerine Çin teyakkuza geçmiş durumda. Pelosi'yi taşıdığı belirtilen uçağın TSİ 17.44'de Tayvan'a indi Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Hua Chunying'den geldi. Chunying, şayet Çin'in egemenliğini tehdit eden bir durum olursa ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğini üstüne basa saba söyledi.