Arap aşiretleri Deyrizor'da PKK/YPG ile çatışıyor!

Suriye'nin doğusunda Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG birçok noktada çatışıyor. PKK/YPG himayesinde olan Ömer Petrol Sahası'nın bir rafinerisini ele geçirildi. Köşeye sıkışan PKK'nın imdadına ise ABD yetişti. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait savaş uçağı, Arapların yoğun olarak bulunduğu Deyrizor kırsalında alçak uçuş yaptı. Bilindiği üzere PKK, Haseke ve Deyrizor'da Suriyelilerin yıllık 2.5 milyar dolarlık petrolünü çalıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor" demişti.