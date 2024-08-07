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Arap aşiretleri Deyrizor'da PKK/YPG ile çatışıyor!
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024, 17:23

Arap aşiretleri Deyrizor'da PKK/YPG ile çatışıyor!

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024, 17:23   |   Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024, 17:23

Suriye'nin doğusunda Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG birçok noktada çatışıyor. PKK/YPG himayesinde olan Ömer Petrol Sahası'nın bir rafinerisini ele geçirildi. Köşeye sıkışan PKK'nın imdadına ise ABD yetişti. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait savaş uçağı, Arapların yoğun olarak bulunduğu Deyrizor kırsalında alçak uçuş yaptı. Bilindiği üzere PKK, Haseke ve Deyrizor'da Suriyelilerin yıllık 2.5 milyar dolarlık petrolünü çalıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor" demişti.

Suriyenin doğusunda Aşiret baharı! Deyrizorda PKK/YPGyi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti?
Suriye'nin doğusunda 'Aşiret' baharı! Deyrizor'da PKK/YPG'yi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti?

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