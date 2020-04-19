Amerikan hayranları iyi baksın! New York’un en büyük hastanesi Türkiye’nin Şehir hastanelerinin anca yarısı kadar! 19.04.2020 21:57

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ABD’ye kabus gibi çöktü. Virüsün merkez üssü haline gelen ABD’de 40 bine yakın insan ölürken sağlık sistemi de çökme noktasına geldi. New York’un en büyük hastanelerinden olan New York Bronx Hospital’dan gelen görüntülerde hastanenin Türkiye’de ki hastaneler ile kıyaslanamayacak kadar küçük olduğu ve hastaların sedyelerde amatörce taşındığı görüldü.