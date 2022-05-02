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Almanya’da polis dehşeti! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler

Almanya’da polis dehşeti! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler
02.05.2022 22:13

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Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Dünya Videoları

Almanya'da polisin kullandığı orantısız güç can aldı.

Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi yaşamını yitirdi.

DEFALARCA YUMRUKLADILAR
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.

Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TÜRK OLDUĞU İDDİASI
Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.

Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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