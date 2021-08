Afganistan'da kadın sunucular yeniden ekranlara çıkmaya başladı! Taliban'dan değiştik mesajı!

Kabil'de kontrolü sağlayan ve ülke yönetimini ele alan Taliban, Afganistan'da "genel af" ilan edildiğini duyurdu. Kadınlara yönetime katılmaları için çağrı da yapılırken, ülkenin başlıca medya kuruluşlarında yeniden kadın sunucular ekranlara çıkmaya başladı. Pazar gününden bu yana ülke kanallarında kadın sunucular yer almıyordu.

Taliban yönetimi Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirdikten sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasıyla beraber ülke yönetimini devraldı. Yeni dönemde ülke yönetiminde kadınların da bulunacağı belirten ve özgürlükler konusunda açıklamalarda bulunan Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan'da kadın sunucular yeniden ekranlara çıkmaya başladı.

TALİBAN İMAJ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Pazar günü Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası, tüm Afgan haber kanallarında kadın sunucuların TV'lere çıkmadığı görüldü. Afgan ulusal televizyonunda da Taliban bayrağının önünde sunuculuk yapan bir erkek görülüyordu. Taliban'ın özgürlüklerle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası kadın sunucular yeniden ekranlara döndü. Afganistan'ın başlıca medya kuruluşlardından Tolo News, yeniden kadın sunucuları ekrana çıkartmaya başladı.

Tolo News'un Genel Yayın Yönetmeni Miraqa Popal, Twitter'da bir kadın sunucunun bir Taliban yetkilisiyle stüdyoda canlı yaptığı röportajı yayımladı. Ayrıca başörtülü bir kadını sabah haber toplantısında gösteren bir fotoğrafı paylaştı.

DÜNYAYA ÇAĞRI YAPAN AFGAN SİNEMACIDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Taliban'ın Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Afganistan'daki durumu dünya ile paylaşan Afgan Film'in başındaki Sahraa Karimi, dünya kamuoyundan yardım talep ederek 'Bizi öldürmeye geliyorlar!' demişti.

35 yaşındaki Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarındaki olağanüstü hareketlilik kameralara yansırken, videoda Karimi'nin "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği duyuluyor.

Sahra Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise, "Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH