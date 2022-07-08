Abe Şinzo'ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı

Abe Şinzo'ya yönelik suikastte şok bir detay ortaya çıktı. Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo hayatını kaybetti. Şinzo'yu öldüren saldırgan yakalanırken suikast silahı şaşkına çevirdi. Abe Şinzo, Japonya'nın Nara kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu. İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı. Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurdu.

ŞİNZO ABE suikastında en net görüntü!

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.

SUİKAST SİLAHI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Abe Şinzo'yu vuran saldırganın kullandığı suikast silahı şaşkına çevirdi

TAHTAYA BANTLANMIŞ BORU

Shinzo Abe'yi vuran el yapımı silahın tahta parçasına bantlanmış iki boru parçasından yapıldığı ortaya çıktı.

İşte o silah...