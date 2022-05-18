Haberler Dünya Videoları ABD'li sürücüden ırkçı çifte insanlık dersi! Taksiye almadı! İfşa ettiği görüntüler viral oldu

ABD'li sürücüden ırkçı çifte insanlık dersi! Taksiye almadı! İfşa ettiği görüntüler viral oldu

ABD'li sürücüden ırkçı çifte insanlık dersi! Taksiye almadı! İfşa ettiği görüntüler viral oldu
18.05.2022 15:45

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:19
Ukrayna'ya birincilik var...
Dünya 01:52
Fırtına 2 bin kişiyi...
Dünya 01:32
Hindistan’da feci yangın!
Dünya 01:17
ABD ile Rusya arasında üst...
Dünya 01:07
Komplocular toplanın! Bill...
Dünya 00:15
Rusya-Ukrayna savaşı...
Dünya 02:09
Destekçilerine dışkısını...
Dünya 00:46
Irak’ta kan donduran...
Dünya 02:31
Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi...
Dünya 02:40
Ukrayna Silahlı...
Dünya 00:27
alevlerin ortasında kalan...
Dünya 02:01
Ukraynalı komutan Başkan...

Irkçı saldırıların yüksek olduğu ABD'de yeni bir ırkçı saldırı görüntüsü ifşa oldu. Pennsylvania eyaletinde bir taksi şoförünün, ırkçı ifadeler kullanan iki yolcuyu aracına almaması sosyal medyada destek gördü. İşte taksicinin ırkçı çifte insanlık dersi verdiği viral olan o anlar...

Dünya Videoları

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde taksi şoförü James Bode, ırkçı ifadeler kullanan iki yolcuyu aracına almayı reddederek kovdu. Yolcunun sözlerine tepki göstermesinden sonra müşteriler tarafında tehdit ve hakarete uğrayan Bode, o anları sosyal medya hesabı Facebook 'tan paylaştı.

Taksi şoförü James Bode, başına gelen bu olayı Facebook hesabından takipçileri ile paylaştı. Taksici James Bode'un paylaştığı videoda, Leigh Valley bölgesinden araca binen bir kadın yolcunun gülerek "Sen beyaz adam gibisin. İngilizce de konuşuyor musun?" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

ARAÇTAN İNDİRDİ
Irkçı söylemlerin ardından yolcuları araçtan indiren Bode, yolcuların tavrının uygunsuz olduğunu ifade ederken "Direksiyonda oturan bir beyaz olmasaydı ne fark ederdi?" diyerek olaya tepki gösterdi.

Taksici James Bode, daha sonra ırkçılık yapan kadın yolcunun araçtan inmesini istedi. Şoförün isteği üzerine dışarıda araca binmek üzere olan diğer erkek yolcu taksiciyi tehdit ve küfür ederek, "Senin o kahrolası yüzünü dağıtacağım." diye konuştu.

MİLYONLAR TARAFINDAN İZLENDİ
Yolcular tarafından tehdit edildikten sonra taksici James Bode yolcuları bu yaptıklarından dolayı polise şikâyet edeceğini ifade etti. Olay sırasında ırkçılığı kayıt altına alınan şoförün videosu sosyal medyada 3, 5 milyon kez izlendi. Bode'nin çalıştığı özel taksi çağırma şirketi tarafından yapılan açıklamada "Bode'ye, bu hoşgörüsüz nefrete anında cevap verdiği ve ayrımcılık karşıtı politikalarımızı desteklediği için inanılmaz derecede minnettarız." şeklinde ifade edildi.

SON DAKİKA