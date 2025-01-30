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ABD’de facia gibi kaza: Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü
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ABD’de facia gibi kaza: Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 08:23

ABD’nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Reagan Washington Ulusal Havalimanı facia gibi bir kazaya sahne oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunan PSA Havayolları'na ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı, saat 21.00 dolaylarında iniş için alçaldığı sırada Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Washington DC İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı bölgeye çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiğini açıklarken, havalimanı yönetimi ise tüm kalkış ve inişlerin askıya alındığını duyurdu.

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