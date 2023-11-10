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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023, 00:59 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 01:04

ABD Başkanı Joe Biden'a soğuk duş! Konuşması 'Gazze’de ateşkes' çağrısı ile kesildi

ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin `Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor` diye bağırması ile kesildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

"BIRAK GİTSİN, SORUN DEĞİL"

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı. Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi. Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

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