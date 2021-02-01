5 milyon izlenen Tiktok videosu sosyal medyayı ikiye böldü! Gelin kocasına sordu: Eski sevgilime sarılabilir miyim?

Dünyada 5 buçuk milyon kişi tarafından izlenen TikTok videosunda düğününe eski sevgilisini çağıran kadın 'evet' demeden önce müstakbel kocasından son bir istekte bulundu. Düğününe eski sevgilisini de çağıran bir kadın, müstakbel kocasına "ona son bir kez sarılabilir miyim?" diye sorduğu o anları TikTok üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu ilginç anlar sosyal medyadan paylaşılınca izleyenler de bir anda ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı geline kızıp, kocasına yaptığının haksızlık olduğunu dile getirdi ve damadın yüzünde kırılmış bir ifade gördüklerini söyledi.

Malezya'daki düğün sosyal medyanın gündemine düştü. Gelinin TikTok'tan paylaştığı video milyonlarca kişi tarafından izlenirken düğünde yaşananlar adeta herkesi şoke etti.





MİLYONLARCA TIKLANDI

5 buçuk milyon kişi tarafından izlenen TikTok videosunda düğününe eski sevgilisini çağıran kadın 'evet' demeden önce müstakbel kocasından son bir istekte bulundu.





ESKİ SEVGİLİSİNE SARILDI

Düğüne davet edilen eski sevgili çifti tebrik etmek için yanlarına geldi. Ancak gelinin farklı bir fikri vardı. Eski sevgilisine evlilik yeminin etmeden önce son kez sarılmak isteyen kadın bu isteğini kocasına iletti.





Kocası soruya olumlu cevap verince iki eski sevgili birbirlerine son kez sımsıkı sarıldı.





SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bu ilginç anlar sosyal medyadan paylaşılınca izleyenler de bir anda ikiye bölündü.





Bir kısım kullanıcı geline kızıp, kocasına yaptığının haksızlık olduğunu dile getirdi ve damadın yüzünde kırılmış bir ifade gördüklerini söyledi.





Videoyu izleyen diğer izleyiciler ise bunun çok büyük bir yüce gönüllülük olduğunu ve damadı tebrik ettiklerini ifade ettiler.