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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 22:26 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 22:32

▶️ Türk heyeti Lahey'de! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e yanıt: Yakın takipçisiyiz

İsrail'e karşı "soykırım" davasında Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör Dugard, AA'nın mahkemede delil olarak sunulan fotoğraflarının olduğu "Kanıt" kitabının, dava sürecinde "çok faydalı" olacağını bildirdi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin İsrail Dışişleri Bakanının bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkındaki soruya cevap verdi. Keçeli, "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz." dedi.

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