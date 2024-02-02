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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 23:37 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 23:41

▶️ ABD Suriye'de İran hedeflerini vurdu!

Ürdün'ün kuzeydoğusunda ABD üssüne düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı. ABD Başkanı Biden ise saldırılarla ilgili İran'ı hedef göstermişti. İki ülke arasındaki gerilim bölgedeki tansiyonu yükseltirken,yeni bir gelişme yaşandı. ABD, askeri üsse yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada, İran milislerine saldırı için geri sayımın başladığını ifade etti. Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken yerel kaynaklar ABD'nin Suriye'de İran'a bağlı grupların havadan vurulduğunu duyurdu.

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