RAMAZAN İMSAKİYE
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İZLE | Destan 19. bölüm 2. fragmanı: ''Batuga'yı öldürdüler!''

İZLE | Destan 19. bölüm 2. fragmanı: ''Batuga'yı öldürdüler!''
11.04.2022 17:58

OTOMATİK OYNAT

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Dağ Obasına hain saldırı
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Akkız ve Batuga, Ergenekon...
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Balamir'in alpleri Dağ...
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Destan 15. bölüm fragmanı...
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Batuga Tegin'in ad töreni!
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Kaya, Balamir'in tahtına...

Atv'nin reyting rekortmeni dizi Destan'ın 18. bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen Destan 19. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmana, "Batuga'yı öldürdüler!" sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı videosu...

Destan Videoları

Temur yaşadığı acıyla yüzleşiyor

Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar. Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek?

Köşeye sıkışan Ulu Ece'nin yeni hamleleri ne olacak?

Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacak?

Balamir ve Çolpan Han uyanıyorlar

Alpagu Han tarafından ağır yaralanan Balamir ve Çolpan Han iyileşerek, uyanırlar ve kendilerine gelirler. Alpagu Han'ın baskınından sağ kurtulan Balamir, Çolpan'ı öcüne ortak etmeye çalışır ama karşısında Saltuk'u bulur. Bu sefer Çolpan'ın tarafı ne olacak?

Alpagu Han'dan Akkız'a şaşırtan teklif!

Han olmakla baba olmak arasında kalan Alpagu Han bir karar verir ve Akkız'a bir teklifte bulunur! Akkız'ın çok şaşırdığı bu teklife yanıtı ne olacak?

Batuga sağ mı yoksa öldü mü?

Akkız Batuga'nın yokluğunda nefes almakta, ayakta durmakta zorlanır. Güçlerini birleştiren Akkız ve Alpagu Han'ın bütün aramalarına rağmen bulunamayan Batuga sağ mı yoksa öldü mü? Uğradığı saldırı sonrası Batuga'yı kim ve neden kaçıldı?

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