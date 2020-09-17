Müjgan, Züleyha'yı vuruyor! Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölüm

17.09.2020 23:48

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Müjgan, Yılmaz’la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, "Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması" emrine Hünkar bile karşı duramadı.

ZÜLEYHA, MÜJGAN'IN ÖLÜM TUZAĞINDAN SAĞ ÇIKACAK MI?

Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan'ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz'la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı? Hünkar, Züleyha'yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir'i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak!

ÇUKUROVA'NIN HÜNKAR'I İLE ASSOLİST SEVDA'NIN ORTAK KADERİ

Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor! Hünkar Yaman'ın hiç ummadığı bir anda karşılaştığı Sevda Çağlayan, iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Çukurova'nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile İstanbul gazinolarının en büyük assolistlerinden Sevda'yı karşılaştıran ortak kader ne? Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken, Çukurova'da taş taş üstünde kalabilecek mi? Hünkar, eşinin ihaneti ile ilk kez gerçek bir savaşa giriyor. Çünkü bu kez, aynı ihanetin bir tarafında oğlu var!

YILMAZ, BÜYÜK SIRRI ÖĞRENİYOR MU?

Yılmaz'ı kaybetmemek için katil olmayı göze alan Müjgan emeline ulaşabilecek mi? Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçip, yuvasına dönecek mi? Yoksa Yılmaz, Adnan'ın babası olduğunu öğrenip evladının peşine mi düşecek? İki sezondur merakla beklenen sorunun cevabı 3. sezonun başında nihayet ortaya çıkacak mı?

ÇUKUROVA'DA FEKELİ'Yİ SORAN YABANCI, HEYECAN YARATIYOR

Fekeli, Yılmaz'ı kaderine razı olmaya ikna etmeye çalışırken, bir yandan Behice'nin dostluğundan etkilenmeye devam eder. İki ailenin de bir an önce geçmişe sünger çekmesi için çaba sarf ederken, onu soran gençten haberi yoktur. Çarşıda ise Fekeli'yi soran genç ve yakışıklı adam merak konusu olmuştur. Esnaf, Fekeli'nin nerede olduğunu bilmeyen birinin olmasına şaşırır.

Saniye, Hünkar'ın hayatını kolaylaştırmak için seferber olmuştur. Gaffur ise tüm olan bitenden bağımsız, kendi planlarının peşindedir. Gülten ve Çetin, olan biten arasında yine düğün tarihi konuşmaya bile fırsat bulamazlar. Hatip aldığı tehdit mektubunun korkusu içindeyken, Şermin de ödenemeyen faturaları ile Hatip'in peşindedir.