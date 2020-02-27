İki ezeli düşman şimdi ortak! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 27.02.2020 23:17

Perşembe günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 57. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ercüment'in davasını gönülsüz de olsa işbirliği içinde tamamlayan Demir ve Yılmaz, girdikleri barış yolunda yeniden işbirliği yapıyor! Fekeli'nin adeta önüne düşen bir bilgi ile Çukurova'da yaşanan gelişmeler, iki aileyi yeniden birlikte harekete geçiriyor. Hatta Demir ve Yılmaz kendilerini ortak olarak buluyor.

BARIŞ RÜZGARI MÜJGAN'DA FIRTINALARA NEDEN OLUYOR

İki ailenin yakınlığı hatta zorunlu konuşmalar için çat kapı bir araya gelişleri, Müjgan'ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Behice ve Fekeli'nin tüm nasihatleri de boşa gidiyor.

MÜJGAN ZÜLEYHA VE HÜNKAR'IN KARŞISINDA

Müjgan, Yılmaz'ın bu barışa Züleyha için evet dediğini söylemekten de, bu konuda tartışmaktan da vazgeçmiyor. Züleyha'ya karşı savaşını açık açık ilan eden Müjgan, dernek toplantısında da Züleyha ve Hünkar'ın karşısına çıkarak, savaşına sosyal hayatta da devam edeceğini gösteriyor.

GÜLTEN VE ÇETİN MURADINA ERECEK AMA GAFFUR'UN İŞİ ZOR

Çalkantılı günler sona erince, sıra Gülten'in düğününe de geliyor. İki ailede de kız isteme ve söz telaşı başlıyor. Züleyha, Gülten için gelinlik hazırlığına girişirken, Saniye bohça alışverişine çıkar. Ancak Gaffur'un büyük sırrını öğrenerek eve döner! Saniye'nin dünyayı başına yıkan gerçekler, ilk kez Gaffur'u da büyük bir pişmanlık içine sokacaktır.