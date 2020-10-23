Bir Zamanlar Çukurova'da Demir, Hünkar'a tüm yaşananları anlatıyor

Atv ekranlarında yayınlanan ve perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 69. yeni bölümü ile yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümünde Demir Yaman'ın tüm yaşananları Hünkar'a anlattığı sahne geceye damgasını vurdu.

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ve Hünkar Hanım'ın arasında geçen ve gerçeklerin ortaya çıktığı sahne izleyiciden tam not aldı.

Annesi Hünkar Hanım'ın yanına giden Demir, "Bunu okur musun anne, beni anlaman için" diyerek bir mektup verdi. Mektup Demir'in babası tarafından kendisine yazılmıştı. Mektupta yazanlar ise Hünkar'ı şaşkına çevirdi.

DEMİR, HÜNKAR'A TÜM GERÇEKLERİ ANLATTI

Mektubu okuyan Hünkar Hanım, eski eşinin sevgilisinin olduğunu ve oğlu Demir'in de bunu bildiğini öğrendi.

Demir kendisine "Baban ne zaman tanıştırdı seni" diyerek sonran annesine "16-17 yaşlarında" sözleriyle cevap verdi.

Demir geçmişte yaşanan olayı annesi Hünkar Hanıma şöyle anlattı;