Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm! Cimri Gaffur Üzüm için kesenin ağzını açtı! 20.02.2020 21:47

Bir Zamanlar Çukurova 56. Bölümünde Üzüm kıza aile olan Gaffur ve Saniye çiftinin çocuk sevgisi izleyenlerin içini ısıttı. 55. Bölümde Saniye’yle vakit geçiren Üzüm onu annesinin yerine koymuştu. Bu yeni bölümde de Gaffur’la oyunlar oynayan, çarşıya alışverişe çıkan Üzüm, çok güzel vakit geçirdi. Gaffur ona bir çift kırmızı ayakkabı aldı. O da Gaffur’a “baba” diyerek, yeni ailesini kabullenmiş oldu.

Bir Zamanlar Çukurova 56. Bölümünde Üzüm kıza aile olan Gaffur ve Saniye çiftinin çocuk sevgisi izleyenlerin içini ısıttı.

GAFFUR ÜZÜM'LE SEKSEK OYNADI!

Aileye neşe getiren Üzüm kızla Gaffur çocukluğuna döndü. Oyun oynarken, Üzüm kızın ayakkabılarının eski ve çamur içinde olduğunu görünce, kıyamadı. Çarşıya gitmeyi teklif etti. Onu gezdireceğini, balıklı havuzdaki balıkları göstereceğini, ciğer yedireceğini söyleyerek ikna etti. Aslında amacı ona yeni bir çift ayakkabı almaktı…

ÜZÜM KIZIN KIRMIZI PABUÇLARI!

Çukurova'da cimriliğiyle nam salan Gaffur Ağa, konu Üzüm olunca harcadıkça harcadı. Önce ona bir çift kırmızı ayakkabı aldı. Sonra da ciğer ısmarladı. Masayı donatan Gaffur, Üzüm kızın "evdekilere de ciğer alalım" isteğini kırmadı. Üzüm'ün hatırına Saniye, Gülten ve Fadik için de paket yaptırdı. Ciğer yerlerken, yanlarından gelen geçenin "kızın mı?" diye sorması Gaffur'un çok hoşuna gitti.

BANA "BABA" DEDİ SANİYE!

Gaffur ve Üzüm kız eve neşe içinde döndü. Onu karşılayan Saniye'ye ne yaptıklarını anlatan üzüm "Gaffur Babam bana ayakkabı aldı" deyiverdi. O ana kadar Gaffur Ağa'ya "Gaffur amca" diyen Üzüm, ona "baba!" demişti. Gaffur kalbinden vurulmuş gibi oldu. Hayatında ilk defa bir çocuk ona "baba!" demişti. "Bana "baba" dedi Saniye!" defalarca bu cümleyi tekrarladı. "Ne kadar güzel şey baba olmak!" diyen Gafur ölse gam yemeyecekti.