Haberler Video Bir Zamanlar Çukurova Videoları BZÇ'de hazan vakti! Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Hakkını helal et!''

BZÇ'de hazan vakti! Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Hakkını helal et!''

BZÇ'de hazan vakti! Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Hakkını helal et!''
18.05.2021 13:05
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 97....
Ana Sayfa 01:43
Thodex vurgununda kritik...
Ana Sayfa 01:16
Cinayetten uyuşturucu ve eşarp...
Ana Sayfa 01:17
Dev operasyonun detayları...
Ana Sayfa 00:45
Survivor İsmail böyle...
Ana Sayfa 00:15
Burak Yılmaz sosyal medyayı...
Ana Sayfa 00:55
Sadakatsiz 30. yeni bölüm...
Ana Sayfa 00:32
İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi...
Ana Sayfa 00:59
‘’Başulu Hatun’un kardeşi...
Ana Sayfa 14:24
Abdullah Ağar: Murat...
Ana Sayfa 03:32
Esra Erol'da, Mine'nin...
Ana Sayfa 01:06
PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi...

BZÇ'de hazan vakti! Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı! Vefat haberinin tez geldiği Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanında düşen uçakta kimin olduğu akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Geçen hafta Fikret'in zan altında kalması şaşırtan gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıkmıştı. Tuzağa düşürülen Fikret, Züleyha ile karşı karşıya geldiği an Demir ile ilgili her şeyi ona açıkladı. Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip etmeye başladı ve muvaffak olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak bu hususta Lütfiye bir adım öndeydi ve ondan daha hızlı davranmıştı. İzleyiciler şimdi heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanındaki kazaya odaklandı.


Bir Zamanlar Çukurova Videoları