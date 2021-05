BZÇ'de hazan vakti! Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Hakkını helal et!''

BZÇ'de hazan vakti! Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı! Vefat haberinin tez geldiği Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanında düşen uçakta kimin olduğu akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Geçen hafta Fikret'in zan altında kalması şaşırtan gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıkmıştı. Tuzağa düşürülen Fikret, Züleyha ile karşı karşıya geldiği an Demir ile ilgili her şeyi ona açıkladı. Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip etmeye başladı ve muvaffak olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak bu hususta Lütfiye bir adım öndeydi ve ondan daha hızlı davranmıştı. İzleyiciler şimdi heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanındaki kazaya odaklandı.