Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı izle! Fikret'in yaptıkları şaşırtacak

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana damga vuran anlardan birisi ise Ümit'in ''Hiç mi vicdanın sızlamadı...'' sözleri oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

FEKELİ VE LÜTFİYE DOSTLUKLARINI SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN KULLANABİLECEK Mİ?

Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar! Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.

ÜMİT SEVDA'YA "BEN SENİN KIZINIM" DİYOR!

Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir! Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!