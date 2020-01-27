Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm fragmanı yayınlandı! "İnsanın nerede duracağını bilmesi lazım" 27.01.2020 20:35

ATV'de perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın geçen haftaki bölümünde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Yeni bölümde Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyicilerin heyecanla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Leyla Bebek'e hoş geldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda yangın ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan'ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir.

MÜJGAN, YILMAZ'I NEDEN ARADI?

Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Yılmaz ve Fekeli, can havliyle hastaneye gelirler.

HÜNKAR HANIM VE SANİYE YİNE GAFFUR'UN PEŞİNDE!

Gaffur, çiftlikte iş yapar gibi görünüp, geceleri de Hatip Ağa'ya borcunu ödemeye devam eder. Ancak davranışlarındaki tuhaflıklar o kadar artacaktır ki, önce Saniye peşine düşer. Ardından da Hünkar Hanım bir kez daha ayağını denk alması için Gaffur'u uyarır.

YILMAZ VE DEMİR SAVAŞI YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Depolarına yığdığı bakliyata bir çözüm bulmaya çalışan Demir, bir yandan da yeni yatırımlar yaparak büyümenin peşindedir. Önemli bir toplantısına başlamak üzereyken masaya gelen Yılmaz'dan duydukları ile dili tutulur! Yılmaz adeta savaş baltasını topraktan çıkarmıştır! Demir de Hünkar da gafil avlanmışlardır! Adnan alevlerin arasından kurtulabilecek mi? Müjgan ve Yılmaz bebeklerini kucaklarına alabilecek mi? Yılmaz, Demir'in kanını donduracak ne dedi?