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Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm 3. fragmanı: Ben sana aşık oldum Züleyha

Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm 3. fragmanı: Ben sana aşık oldum Züleyha
18.11.2021 19:04
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Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm 3. fragmanı nefes kesti! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 113. bölüm 3. fragmanı ise yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına " Ben sana aşık oldum Züleyha" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 113. Bölüm 3. fragmanı…

Bir Zamanlar Çukurova Videoları

Hakan, Züleyha'yı şaşırtıyor

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

Betül ve Abdülkadir taktik değiştiriyor

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

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