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Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı yayınlandı! "Sevda abla öldü, Ümit öldürdü!"

Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı yayınlandı!
15.06.2021 00:02
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Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanında şoke eden sözler: Ümit öldürdü… Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Sevda, Ümit'in tam Demir'i vurmak istediği anda kendisini kurşunun önüne attı ve bir anda yere yığıldı. Sevda'nın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen bölüm Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu deneyen Demir'in sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı…


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