Fekeli ile Yılmaz kavga ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm

ATV'de izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 45. bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Fekeli yumruğunu masaya vurdu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresimizden izleyebilirsiniz.
Fekeli ile Yılmaz kavga ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm21.11.2019 23:53
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