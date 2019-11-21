Haberler Video Fekeli ile Yılmaz kavga ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm

Fekeli ile Yılmaz kavga ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm

21.11.2019 23:53

ATV'de izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 45. bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Fekeli yumruğunu masaya vurdu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresimizden izleyebilirsiniz.


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