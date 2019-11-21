Fekeli, Demir'e meydan okuyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 45. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümdeki bu sahnede özellikle "Haksızlığı siz yapınca adı adalet oluyor değil mi?" repliği izleyenlerin dikkatini çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresimizden izleyebilirsiniz.
Fekeli, Demir'e meydan okuyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm21.11.2019 23:30
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