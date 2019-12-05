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Bir Zamanlar Çukurova'da geceye damga vuran Ümit Besen şarkısı!

05.12.2019 22:26

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ümit Besen'in "Seni unutmaya ömrüm yeter mi?" şarkısı geceye damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova 47. bölümünde yer alan özel sahneleri takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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