İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm tanıtımı: "Tüm İstanbul'a haber salın, Cezayir Türk geri döndü!"

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'n ilk tanıtımı yayınlandı. Konusu ve hikayesiyle şimdiden gündeme oturan dizinin tanıtımı, sosyal medyaya damga vuruken başrol Oktay Kaynarca'nın paylaşımına yorum yağdı. Seda Sayan ve Selçuk Yöntem'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim de iddialı dizinin tanıtımına kayıtsız kalamadı. İşte kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı...