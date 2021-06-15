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Yeni Dizi Baş Belası yakında atv'de

Yeni Dizi Baş Belası yakında atv'de
15.06.2021 22:31
Ana Sayfa 06:27
Hızır ve Alpaslan oyunu...
Ana Sayfa 00:30
Seçkin Piriler ‘üstsüz’...
Ana Sayfa 00:13
İlham Aliyev’den Başkan...
Ana Sayfa 01:50
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan...
Ana Sayfa 09:17
Esra Erol’da Ayşe’den şoke...
Ana Sayfa 01:20
Yunus Emre Yıldırımer'in eşi...
Ana Sayfa 00:12
Kontrolden çıkan kamyonet...
Ana Sayfa 18:28
Başkan Erdoğan ile Aliyev'den...
Ana Sayfa 00:32
Ataşehir'de kadının öldüğü...
Ana Sayfa 03:05
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi...
Ana Sayfa 00:58
Para dolu çanta ile aracına...
Ana Sayfa 01:03
Talha Uğurluel'e FETÖ'den...

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı atv'de ekrana gelecek "Baş Belası"nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası'nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.


Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı atv'de ekrana gelecek "Baş Belası"nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası'nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.

Baş Belası Videoları