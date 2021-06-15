Yeni Dizi Baş Belası yakında atv'de

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı atv'de ekrana gelecek "Baş Belası"nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası'nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı atv'de ekrana gelecek "Baş Belası"nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası'nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.