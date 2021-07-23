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Baş Belası 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ''Onları tek başına yakalayamazsın!''

Baş Belası 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ''Onları tek başına yakalayamazsın!''
23.07.2021 18:06
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Yapımını ARC Film yaptığı Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 5. yeni bölümüyle yine diziseverleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 6. Bölüm 2. fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Baş Belası 6. bölüm 2. fragmanı...


Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar. Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.

Diğer tarafta sakin bir mahallede art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline gelir. Şahin'in yokluğunda ekibin zorlandığını gören İpek, sorgu ve gözlem yeteneklerini sonuna kadar kullanır.

Baş Belası Videoları