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Akıncı'nın Komiser Cüneyt'i aksiyon dolu sahneleriyle geceye damga vurdu!

Akıncı'nın Komiser Cüneyt'i aksiyon dolu sahneleriyle geceye damga vurdu!
01.01.2021 22:34
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Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır. Komiser Cüneyt'in aksiyon dolu sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitledi.


Akıncı'nın Komiser Cüneyt'i aksiyon dolu sahneleriyle geceye damga vurdu! Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır. Komiser Cüneyt'in aksiyon dolu sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitledi.

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