Haberler Video Akıncı Videoları AKINCI, Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurunda: "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..."

AKINCI, Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurunda: "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..."

AKINCI, Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurunda:
01.01.2021 22:35
Ana Sayfa 01:25
AKINCI, Fatih'in huzurunda!
Ana Sayfa 01:32
Akıncı dizisinden şahane...
Ana Sayfa 02:24
Mutasyon Türkiye'de!
Ana Sayfa 00:23
Fahriye ve Burak'ın aile...
Ana Sayfa 01:51
MSB duyurdu! PKK'ya ağır...
Ana Sayfa 03:55
İstanbul’a kar yağacak mı?
Ana Sayfa 04:48
Genç kız kanlar içinde kaldı!
Ana Sayfa 02:30
Cengiz'den Omar Elabdellaoui...
Ana Sayfa 01:01
Tatlıses kızını davet etmedi!...
Ana Sayfa 10:21
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da...
Ana Sayfa 07:56
Ayasofya'nın ibadete...
Ana Sayfa 00:51
Yeni yıl konuşmasında...

ATV'nin yeni dizisi AKINCI, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Akıncı'nın 1. bölümüne Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. O anlara Akıncı'nın "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..." sözleri damgasını vurdu.


Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı, yayına girdiği ilk andan itibaren birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

Dizinin ilk bölümünde Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri, İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Akıncı'nın bu anlarda sarf ettiği "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..." sözleri izleyicinin beğenisini kazandı.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akıncı Videoları