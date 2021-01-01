AKINCI, Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurunda: "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..."

ATV'nin yeni dizisi AKINCI, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Akıncı'nın 1. bölümüne Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. O anlara Akıncı'nın "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..." sözleri damgasını vurdu.

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