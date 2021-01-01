AKINCI, Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurunda: "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..."

ATV'nin yeni dizisi AKINCI, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Akıncı'nın 1. bölümüne Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. O anlara Akıncı'nın "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..." sözleri damgasını vurdu.
Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı, yayına girdiği ilk andan itibaren birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi.
Dizinin ilk bölümünde Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri, İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.
Akıncı'nın bu anlarda sarf ettiği "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..." sözleri izleyicinin beğenisini kazandı.