Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı 5. bölüm fragmanı izle

atv'nin sevilen dizisi akıncının merakla beklenen fragmanı geldi. Akıncı dizisi aksiyon sahneleri ve sıra dışı senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlerken 5. bölümün de fragmanı izleyicilerle buluştu. Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanına "Nergis'i kaçırdılar" sözleri damga vurdu. Akıncı 5. bölüm fragmanı izle...
atv'nin sevilen dizisi akıncının merakla beklenen fragmanı geldi. Akıncı dizisi aksiyon sahneleri ve sıra dışı senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlerken 5. bölümün de fragmanı izleyicilerle buluştu. Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanına "Nergis'i kaçırdılar" sözleri damga vurdu. Akıncı 5. bölüm fragmanı izle...