Akıncı 8. bölüm fragmanı: "Akıncı tuzaktan kurtuldu!"

Akıncı 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı ATV'nin reyting rekormeni dizisi Akıncı 8. bölümde, "Akıncı tuzaktan kurtuldu!"sözü dikkat çekiyor. Peki, AKINCI'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte AKINCI 8. bölüm fragmanı ve bu hafta yaşancaklar...