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Akıncı 3. bölüm 2. fragmanı: "Aşık mısın?"

Akıncı 3. bölüm 2. fragmanı:
14.01.2021 13:48
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ATV ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan ve büyük bir beğeniyle takip edilen Akıncı dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekerken "Aşık mısın?" sorusu Akıncı dizisinde yeni maceraların fitilini ateşliyor. İşte Akıncı 3. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...


AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.

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