RAMAZAN İMSAKİYE
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İZLE | Adı Sevgi 5. bölüm 2. fragmanı: "Kime güvenilmeyeceğini bilmek önemli."

İZLE | Adı Sevgi 5. bölüm 2. fragmanı: "Kime güvenilmeyeceğini bilmek önemli."
08.04.2022 17:44

OTOMATİK OYNAT

Adı Sevgi 00:30
Adı Sevgi 5. bölüm fragmanı...
Adı Sevgi 00:43
Adı Sevgi 4. bölüm 2. fragmanı...
Adı Sevgi 00:43
Adı Sevgi 3. bölüm 2....
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Adı Sevgi 3. bölüm fragmanı
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Adı Sevgi 2. bölüm 2. fragman...
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Adı Sevgi 2. bölüm fragmanı...
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Adı Sevgi 1. bölüm 5. fragmanı...
Adı Sevgi 00:45
Adı Sevgi 1. bölüm 3. fragman
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Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı...
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Adı Sevgi 1. bölüm 2. fragman
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Adı Sevgi - İlk Tanıtım

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Adı Sevgi 5. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Başrollerini Gizem Güneş ile Yunus Emre Yıldırımer’in paylaştığı fragmana "Kime güvenilmeyeceğini bilmek önemli." sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı...

Adı Sevgi Videoları

Zeynep'in özgürlüğü, Emir'in Ekrem'e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep'i ayırmak için kolları sıvarken, Emir'in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif'in ona karşı güvenini sarsar. Emir'in ise Elif ve Levent'in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara rağmen Zeynep için iş birliği yapmak zorunda kalırlar.

Macide'nin Zeynep üzerindeki baskısı iyice artarken, il çapında düzenlenecek bir yarışmaya gizlice katılması için de herkes seferber olur. Elif içi acısa da öğrencileriyle birlikte Zeynep'i ikna edecek zorlu bir yöntem bulur. Öte yandan Gülendam, bundan sonra aynı evde yaşadığı Esma'yı çileden çıkarır. Doğukan'ın gerçek duygularından habersiz olan Esma ise hırsını ondan çıkarır.

Emir'in baskısı, Ekrem ve Volkan arasında hem geçmişteki büyük sırrı ortaya döken hem de Baykaraların gelecekteki varlığını tehdit eden bir hesaplaşmaya neden olur. Baykaraların bütün engellerine rağmen Zeynep; Elif'in ve arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya gizlice katılıp kazanabilirse tekrar büyük bir umut ışığı belirecektir…

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