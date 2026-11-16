UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta İsviçre ile İskoçya arasındaki mücadele oynanıyor.

Karşılaşma öncesinde topladığı 13 puanla liderliği garantileyen İsviçre, grubu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

İskoçya ise 7 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıraya yükselmek için sahadan üç puanla ayrılmak zorunda.

A Para ekranlarından yayınlanan maçı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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İLK 11'LER

İsviçre: Mvogo, Cömert, Elvedi, Bajrami, Athekame, Freuler, Jashari, Schmidt, Sanches, Boteli, Ballet

İskoçya: Gunn, Tierney, Graham, Porteous, Robertson, Gilmour, Ferguson, Hickey, McTominay, McBurnie, McGinn

İSKOÇYA'NIN HEDEFİ İKİNCİLİK

Grupta 8 puanla ikinci sırada bulunan Slovenya'nın bir puan gerisindeki İskoçya, İsviçre karşısında galibiyet arıyor. İskoçya, mücadeleyi kazanması halinde puanını 10'a yükseltecek. Ancak bu sonuç tek başına ikinci sıra için yeterli olmayacak.

İskoçya'nın Slovenya'yı geride bırakabilmesi için aynı grupta oynanan Slovenya - Kuzey Makedonya karşılaşmasında Slovenya'nın puan kaybetmesi gerekiyor.

İSVİÇRE LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 13 puana ulaşarak zirvedeki yerini garantileyen İsviçre'nin sıralamadaki konumu maçın sonucundan etkilenmeyecek.

İskoçya açısından ise karşılaşma büyük önem taşıyor. İskoçya'nın ikinci sıraya yükselme ihtimali, İsviçre karşısında alacağı galibiyete ve Slovenya'nın Kuzey Makedonya karşısında kazanamamasına bağlı. Slovenya'nın galip gelmesi durumunda İskoçya, kendi maçını kazansa bile rakibini puan tablosunda geçemeyecek.

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