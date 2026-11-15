UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Osijek'te kritik randevu! Hırvatistan'ın rakibi Çekya

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un son haftasında Hırvatistan ile Çekya, Osijek'te karşı karşıya geliyor. Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan'a üçüncülük için beraberlik yeterken Santi Denia'nın çalıştırdığı Çekya, ilk galibiyetini alarak son sıradan kurtulmayı hedefliyor. Saat 22.45'te başlayacak mücadele A Para ekranlarından canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Osijek'te kritik randevu! Hırvatistan'ın rakibi Çekya

UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya, A Ligi 3. Grup'un 6. ve son haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takımın ligdeki geleceği açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanıyor.

CANLI YAYIN

Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

A Para CANLI YAYIN

MUHTEMEL 11'LER

HIRVATİSTAN: Livakovic; Smolcic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Sucic, Baturina, Vlasic; Matanovic

ÇEKYA: Kovar; Coufal, Zima, Vicek, Jurasek; Kral, Soucek; Ambros, Hlozek, Provod; Naderi

Hırvatistan son maçında İngiltere'ye yenildi. (Fotoğraf: EPA)Hırvatistan son maçında İngiltere'ye yenildi. (Fotoğraf: EPA)

HIRVATİSTAN'A BERABERLİK YETİYOR

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ilk beş karşılaşmasından bir galibiyet ve dört mağlubiyetle ayrılan Hırvatistan, 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Slaven Bilic'in öğrencileri, Çekya karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda üçüncülüğü garantileyecek.

İlk beş maçını kaybeden Çekya ise henüz puanla tanışamadı. Santi Denia'nın ekibi, son hafta öncesinde 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

İki ülke arasındaki mücadele, A Ligi'nde doğrudan küme düşme ve play-off hesaplarını da etkileyecek.

İlk maçı Hırvatistan kazandı. (Fotoğraf: REUTERS)İlk maçı Hırvatistan kazandı. (Fotoğraf: REUTERS)

İLK MAÇI HIRVATİSTAN 2-1 KAZANDI

Hırvatistan ile Çekya, 26 Eylül'de oynanan ilk karşılaşmada kozlarını paylaşmıştı.

Çekya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen mücadeleyi Hırvatistan 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Luka Modric ve Marco Pasalic kaydetti.

Çekya'nın golü Adam Karabec'ten geldi. Ev sahibi ekibin son bölümde bulduğu beraberlik golü ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Hırvatistan, gruptaki tek galibiyetini bu maçta elde etti.

Hırvatistan'ın 3 puanı var. (Fotoğraf: AFP)Hırvatistan'ın 3 puanı var. (Fotoğraf: AFP)

HIRVATİSTAN İNGİLTERE'YE KAYBETTİ

Hırvatistan, son grup maçında İngiltere'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Wembley Stadı'ndaki mücadelede İngiltere, Morgan Rogers'ın 24. dakikada attığı golle öne geçti. Hırvatistan, 59. dakikada Petar Sucic ile beraberliği yakaladı.

Ancak Harry Kane'in 64. dakikada penaltıdan attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Slaven Bilic'in öğrencileri, İngiltere karşısındaki yenilgiyle 3 puanda kaldı ve son hafta öncesinde Çekya ile oynayacağı mücadeleye odaklandı.

Hırvatistan'a üçüncülük için beraberlik yetiyor. (Fotoğraf: EPA)Hırvatistan'a üçüncülük için beraberlik yetiyor. (Fotoğraf: EPA)

BILIC'TEN KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MESAJ

Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic, Çekya karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında rakibin oyun anlayışına dikkat çekti.

Çekya'nın mücadeleci ve cesur bir takım olduğunu belirten Bilic, rakibin özellikle hücum geçişlerinde etkili olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Hırvatistan'ın ilk karşılaşmaya göre daha fazla topa sahip olmak ve rakip kalede daha fazla tehlike oluşturmak istediğini söyledi.

Takımına üçüncülük için beraberliğin de yeterli olduğunu hatırlatan Bilic, karşılaşmaya yalnızca bir puan hedefiyle çıkmak istemediklerini vurguladı.

Çekya 5 maçında puan alamadı. (Fotoğraf: EPA)Çekya 5 maçında puan alamadı. (Fotoğraf: EPA)

ÇEKYA'DA SAVUNMA KRİZİ

Çekya, Hırvatistan deplasmanına önemli eksiklerle çıkacak.

İspanya karşısında 72. dakikada kırmızı kart gören takım kaptanı Ladislav Krejci, cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Savunmacı Stepan Chaloupek de hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Santi Denia, bu eksiklerin ardından Filip Prebsl'i milli takım kadrosuna davet etti.

Çekya'nın savunma merkezinde David Zima ve Tomas Vlcek'in görev alması bekleniyor.

Çekya ilk puanlarını almak istiyor. (Fotoğraf: EPA)Çekya ilk puanlarını almak istiyor. (Fotoğraf: EPA)

ÇEKYA BEŞ MAÇTA PUAN ALAMADI

Santi Denia yönetimindeki Çekya, Uluslar Ligi'nde oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kaybetti.

Son maçında sahasında İspanya'ya 2-0 mağlup olan Çekya, Alex Baena ve Marc Pubill'in gollerine engel olamadı.

Bu sonuçla 0 puanda kalan Çekya, grup aşamasındaki ilk galibiyetini Hırvatistan deplasmanında almak istiyor.

Bordeauxda kaderimiz belli oluyor! Hedef A Liginde kalmak: Stoper ve golcü kararıBordeauxda kaderimiz belli oluyor! Hedef A Liginde kalmak: Stoper ve golcü kararı
Bordeaux'da kaderimiz belli oluyor! Hedef A Ligi'nde kalmak: Stoper ve golcü kararı

Madrid'de liderlik maçı! İspanya - İngiltere karşı karşıya
SONRAKİ HABER

İspanya ile İngiltere karşı karşıya

 Bordeaux'da kaderimiz belli oluyor! Hedef A Ligi'nde kalmak: Stoper ve golcü kararı
ÖNCEKİ HABER

Bordeaux'ta kaderimiz belli oluyor!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler