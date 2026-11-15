Osijek'te kritik randevu! Hırvatistan'ın rakibi Çekya
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un son haftasında Hırvatistan ile Çekya, Osijek'te karşı karşıya geliyor. Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan'a üçüncülük için beraberlik yeterken Santi Denia'nın çalıştırdığı Çekya, ilk galibiyetini alarak son sıradan kurtulmayı hedefliyor. Saat 22.45'te başlayacak mücadele A Para ekranlarından canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya, A Ligi 3. Grup'un 6. ve son haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takımın ligdeki geleceği açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanıyor.
CANLI YAYIN
Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
HIRVATİSTAN: Livakovic; Smolcic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Sucic, Baturina, Vlasic; Matanovic
ÇEKYA: Kovar; Coufal, Zima, Vicek, Jurasek; Kral, Soucek; Ambros, Hlozek, Provod; Naderi
HIRVATİSTAN'A BERABERLİK YETİYOR
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ilk beş karşılaşmasından bir galibiyet ve dört mağlubiyetle ayrılan Hırvatistan, 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Slaven Bilic'in öğrencileri, Çekya karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda üçüncülüğü garantileyecek.
İlk beş maçını kaybeden Çekya ise henüz puanla tanışamadı. Santi Denia'nın ekibi, son hafta öncesinde 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor.
İki ülke arasındaki mücadele, A Ligi'nde doğrudan küme düşme ve play-off hesaplarını da etkileyecek.
İLK MAÇI HIRVATİSTAN 2-1 KAZANDI
Hırvatistan ile Çekya, 26 Eylül'de oynanan ilk karşılaşmada kozlarını paylaşmıştı.
Çekya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen mücadeleyi Hırvatistan 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Luka Modric ve Marco Pasalic kaydetti.
Çekya'nın golü Adam Karabec'ten geldi. Ev sahibi ekibin son bölümde bulduğu beraberlik golü ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Hırvatistan, gruptaki tek galibiyetini bu maçta elde etti.
HIRVATİSTAN İNGİLTERE'YE KAYBETTİ
Hırvatistan, son grup maçında İngiltere'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Wembley Stadı'ndaki mücadelede İngiltere, Morgan Rogers'ın 24. dakikada attığı golle öne geçti. Hırvatistan, 59. dakikada Petar Sucic ile beraberliği yakaladı.
Ancak Harry Kane'in 64. dakikada penaltıdan attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Slaven Bilic'in öğrencileri, İngiltere karşısındaki yenilgiyle 3 puanda kaldı ve son hafta öncesinde Çekya ile oynayacağı mücadeleye odaklandı.
BILIC'TEN KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MESAJ
Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic, Çekya karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında rakibin oyun anlayışına dikkat çekti.
Çekya'nın mücadeleci ve cesur bir takım olduğunu belirten Bilic, rakibin özellikle hücum geçişlerinde etkili olduğunu ifade etti.
Deneyimli teknik adam, Hırvatistan'ın ilk karşılaşmaya göre daha fazla topa sahip olmak ve rakip kalede daha fazla tehlike oluşturmak istediğini söyledi.
Takımına üçüncülük için beraberliğin de yeterli olduğunu hatırlatan Bilic, karşılaşmaya yalnızca bir puan hedefiyle çıkmak istemediklerini vurguladı.
ÇEKYA'DA SAVUNMA KRİZİ
Çekya, Hırvatistan deplasmanına önemli eksiklerle çıkacak.
İspanya karşısında 72. dakikada kırmızı kart gören takım kaptanı Ladislav Krejci, cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Savunmacı Stepan Chaloupek de hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Santi Denia, bu eksiklerin ardından Filip Prebsl'i milli takım kadrosuna davet etti.
Çekya'nın savunma merkezinde David Zima ve Tomas Vlcek'in görev alması bekleniyor.
ÇEKYA BEŞ MAÇTA PUAN ALAMADI
Santi Denia yönetimindeki Çekya, Uluslar Ligi'nde oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kaybetti.
Son maçında sahasında İspanya'ya 2-0 mağlup olan Çekya, Alex Baena ve Marc Pubill'in gollerine engel olamadı.
Bu sonuçla 0 puanda kalan Çekya, grup aşamasındaki ilk galibiyetini Hırvatistan deplasmanında almak istiyor.