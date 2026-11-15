Slaven Bilic'in öğrencileri, İngiltere karşısındaki yenilgiyle 3 puanda kaldı ve son hafta öncesinde Çekya ile oynayacağı mücadeleye odaklandı.

Hırvatistan'a üçüncülük için beraberlik yetiyor. (Fotoğraf: EPA)

BILIC'TEN KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MESAJ

Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic, Çekya karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında rakibin oyun anlayışına dikkat çekti.

Çekya'nın mücadeleci ve cesur bir takım olduğunu belirten Bilic, rakibin özellikle hücum geçişlerinde etkili olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Hırvatistan'ın ilk karşılaşmaya göre daha fazla topa sahip olmak ve rakip kalede daha fazla tehlike oluşturmak istediğini söyledi.

Takımına üçüncülük için beraberliğin de yeterli olduğunu hatırlatan Bilic, karşılaşmaya yalnızca bir puan hedefiyle çıkmak istemediklerini vurguladı.