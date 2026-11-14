UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Romanya ile Polonya mücadele ediyor.

Grupta oynadığı maçların ardından 4 puan toplayan Polonya, üçüncü sırada bulunuyor. Henüz puanla tanışamayan Romanya ise son sırada yer alıyor.

İki takımın karşılaşması, gruptaki sıralama açısından önem taşıyor.

22:45'te A Para ekranlarından yayınlanan maçı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

APara CANLI YAYIN

GRUPTA ZİRVE YARIŞI DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç, topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İsveç'i 8 puanla Bosna Hersek takip ederken, Polonya 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Romanya ise puansız olarak dördüncü ve son sırada yer alıyor.

Polonya, Romanya karşısında galibiyet elde ederek puanını 7'ye yükseltmeyi ve ikinci sıradaki Bosna Hersek ile arasındaki farkı azaltmayı amaçlıyor.

ROMANYA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Grupta henüz puan elde edemeyen Romanya, Polonya karşısında kötü gidişatına son vermeye çalışıyor. Ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdıracak.

Polonya ise karşılaşmayı kazanması durumunda 7 puana ulaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN