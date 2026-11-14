UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

UEFA Uluslar Ligi'nde kritik randevu! İsveç ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesinde 10 puanla liderlik koltuğunda bulunan İsveç, 8 puanlı Bosna Hersek karşısında zirvedeki yerini korumak istiyor. Konuk ekip ise galip gelerek grubun liderliğini ele geçirmeyi hedefliyor. A Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşmayı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar Ligi'nde kritik randevu! İsveç ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderlik yarışını yakından ilgilendiren İsveç-Bosna Hersek karşılaşması saat 22.45'te başlayacak.

Grupta 10 puanla ilk sırada yer alan İsveç ile 8 puana sahip Bosna Hersek, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

İki takımın da zirve mücadelesi verdiği karşılaşmanın sonucu, gruptaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

A Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşmayı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İSVEÇ LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Bosna Hersek karşısına 2 puanlık avantajla çıkan İsveç, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 13'e yükseltmeyi hedefliyor.

İsveç'in kazanması halinde iki takım arasındaki puan farkı 5'e çıkacak. Beraberlik durumunda ise İsveç 11, Bosna Hersek 9 puana ulaşacak ve iki takım arasındaki fark değişmeyecek.

BOSNA HERSEK İÇİN LİDERLİK FIRSATI

Grupta 8 puanla İsveç'in hemen arkasında bulunan Bosna Hersek ise liderliği ele geçirmek için mücadele ediyor.

Bosna Hersek'in karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde puanı 11'e yükselecek. İsveç ise 10 puanda kalacak ve iki takımın sıralamadaki yerleri değişecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
UEFA Uluslar Ligi'nde kritik randevu! İsveç ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak-2 UEFA Uluslar Ligi'nde kritik randevu! İsveç ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak-3 UEFA Uluslar Ligi'nde kritik randevu! İsveç ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak-4

Slovenya ve İsviçre'den golsüz maç! Mücadele 0-0 sona erdi
SONRAKİ HABER

Slovenya ve İsviçre'den golsüz maç!

 UEFA Uluslar Ligi: Norveç - Galler
ÖNCEKİ HABER

Norveç - Galler
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Uluslar Ligi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler