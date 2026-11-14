UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderlik yarışını yakından ilgilendiren İsveç-Bosna Hersek karşılaşması saat 22.45'te başlayacak.

Grupta 10 puanla ilk sırada yer alan İsveç ile 8 puana sahip Bosna Hersek, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

İki takımın da zirve mücadelesi verdiği karşılaşmanın sonucu, gruptaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

A Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşmayı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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İSVEÇ LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Bosna Hersek karşısına 2 puanlık avantajla çıkan İsveç, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 13'e yükseltmeyi hedefliyor.

İsveç'in kazanması halinde iki takım arasındaki puan farkı 5'e çıkacak. Beraberlik durumunda ise İsveç 11, Bosna Hersek 9 puana ulaşacak ve iki takım arasındaki fark değişmeyecek.



BOSNA HERSEK İÇİN LİDERLİK FIRSATI

Grupta 8 puanla İsveç'in hemen arkasında bulunan Bosna Hersek ise liderliği ele geçirmek için mücadele ediyor.

Bosna Hersek'in karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde puanı 11'e yükselecek. İsveç ise 10 puanda kalacak ve iki takımın sıralamadaki yerleri değişecek.

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