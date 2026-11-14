UEFA Uluslar Ligi'nde kritik randevu! İsveç ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesinde 10 puanla liderlik koltuğunda bulunan İsveç, 8 puanlı Bosna Hersek karşısında zirvedeki yerini korumak istiyor. Konuk ekip ise galip gelerek grubun liderliğini ele geçirmeyi hedefliyor. A Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşmayı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderlik yarışını yakından ilgilendiren İsveç-Bosna Hersek karşılaşması saat 22.45'te başlayacak.
Grupta 10 puanla ilk sırada yer alan İsveç ile 8 puana sahip Bosna Hersek, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.
İki takımın da zirve mücadelesi verdiği karşılaşmanın sonucu, gruptaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek.
A Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşmayı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
İSVEÇ LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR
Bosna Hersek karşısına 2 puanlık avantajla çıkan İsveç, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 13'e yükseltmeyi hedefliyor.
İsveç'in kazanması halinde iki takım arasındaki puan farkı 5'e çıkacak. Beraberlik durumunda ise İsveç 11, Bosna Hersek 9 puana ulaşacak ve iki takım arasındaki fark değişmeyecek.
BOSNA HERSEK İÇİN LİDERLİK FIRSATI
Grupta 8 puanla İsveç'in hemen arkasında bulunan Bosna Hersek ise liderliği ele geçirmek için mücadele ediyor.
Bosna Hersek'in karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde puanı 11'e yükselecek. İsveç ise 10 puanda kalacak ve iki takımın sıralamadaki yerleri değişecek.