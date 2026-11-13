UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İsviçre kozlarını paylaşacak.

Liderlik yarışının kaderini belirleyecek mücadelede İsviçre, deplasmanda puan alarak grubun zirvesindeki yerini matematiksel olarak garantilemek istiyor.

Ev sahibi Slovenya ise güçlü rakibini mağlup ederek puan farkını azaltmayı ve liderlik şansını son haftaya taşımayı amaçlıyor.

A Para ekranlarından 22.45'te yayınlanacak maçı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

İSVİÇRE'YE LİDERLİK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Karşılaşma öncesinde İsviçre, topladığı 12 puanla grubun ilk sırasında bulunuyor. Slovenya 7 puanla ikinci, İskoçya 4 puanla üçüncü sırada yer alırken Kuzey Makedonya henüz puan alamadı.

İsviçre, Slovenya karşısında galip gelmesi veya berabere kalması halinde grup liderliğini garantileyecek. Slovenya'nın kazanması durumunda ise iki takım arasındaki puan farkı 2'ye düşecek ve liderlik mücadelesi son haftaya taşınacak.

SLOVENYA İKİNCİLİK YARIŞINDA DA AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR

Slovenya için karşılaşma yalnızca liderlik açısından değil, grup ikinciliği bakımından da önem taşıyor. Ev sahibi ekip, İsviçre'ye mağlup olması halinde 7 puanda kalacak ve 4 puanlı İskoçya'nın kendisini yakalama ihtimali ortaya çıkacak.

İskoçya'nın aynı haftada kazanması durumunda iki takımın puanları eşitlenecek. Slovenya ise İsviçre karşısında galip gelirse puanını 10'a çıkararak hem liderlik yarışını sürdürecek hem de İskoçya'nın kendisini yakalama ihtimalini ortadan kaldıracak.

İsviçre'nin liderliği garantilemesi için beraberlik yeterli olurken Slovenya'nın zirve şansını son haftaya taşıyabilmesi için sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor.

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