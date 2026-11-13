UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Almanya kozlarını paylaşıyor.

Gruptaki ilk galibiyetini arayan Sırbistan, sahasında Almanya'yı konuk ediyor.

Liderlik mücadelesinden kopmak istemeyen Almanya ise deplasmanda kazanarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor.

A Spor ekranlarında yayınlanan maçı, 22.45'te takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

ALMANYA'NIN HEDEFİ 8 PUANA ULAŞMAK

Karşılaşma öncesinde Almanya, topladığı 5 puanla grubun üçüncü sırasında yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Sırbistan ise son sırada bulunuyor. Almanlar, deplasmanda galip gelmeleri halinde puanlarını 8'e yükselterek zirvedeki Hollanda ve Yunanistan ile puanlarını eşitleme fırsatı yakalayacak.

Grupta 8'er puanı bulunan Hollanda ile Yunanistan'ın aynı haftada karşı karşıya gelecek olması, Almanya açısından büyük önem taşıyor.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK HAFTA

Almanya, Sırbistan karşısında alacağı galibiyetle liderlik yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Hollanda ile Yunanistan arasındaki mücadelenin berabere bitmesi halinde iki takım da 9 puana ulaşacak. Bu senaryoda Almanya, Sırbistan'ı mağlup etmesi durumunda liderle arasındaki farkı 1 puana indirecek.

Ev sahibi Sırbistan ise Almanya karşısında kazanarak gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. Sırbistan'ın galibiyeti halinde Almanya 5 puanda kalacak, ev sahibi ekip ise 3 puana ulaşacak.

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