Bukayo Saka, Hırvatistan deplasmanında iki kez fileleri havalandırarak İngiltere'nin farklı galibiyetine katkı sağladı. (Fotoğraf: REUTERS)

ÇEKYA'NIN PUANI YOK

A Ligi 3. Grup'ta oynadığı dört karşılaşmadan üç galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan İngiltere, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Dünya şampiyonu İspanya ise dörtte dört yaparak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan, dört maçta aldığı tek galibiyetle 3 puan topladı ve üçüncü sırada yer aldı. Gruptaki bütün karşılaşmalarını kaybeden Çekya ise henüz puanla tanışamadı.