İngiltere - Hırvatistan Uluslar Ligi maçı CANLI
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile Hırvatistan, 5. hafta mücadelesinde Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, rakibi karşısında puan alması durumunda çeyrek final biletini garantileyecek. Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan ise sahasındaki 7-0'lık yenilginin rövanşını almak ve gruptaki umutlarını sürdürmek istiyor. a2'den yayımlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile Hırvatistan, 12 Kasım Perşembe günü Londra'da kozlarını paylaşıyor. Mücadele A2 ekranlarından canlı yayımlanıyor. Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonundan Morten Krogh yönetiyor.
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ÇEKYA'NIN PUANI YOK
A Ligi 3. Grup'ta oynadığı dört karşılaşmadan üç galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan İngiltere, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Dünya şampiyonu İspanya ise dörtte dört yaparak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan, dört maçta aldığı tek galibiyetle 3 puan topladı ve üçüncü sırada yer aldı. Gruptaki bütün karşılaşmalarını kaybeden Çekya ise henüz puanla tanışamadı.
İNGİLTERE'YE ÇEYREK FİNAL İÇİN 1 PUAN YETİYOR
İngiltere, Hırvatistan karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda diğer maçların sonucuna bakılmaksızın UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline katılmayı garantileyecek.
Tuchel'in öğrencileri, galip gelmeleri hâlinde puanlarını 12'ye yükseltecek ve İspanya ile liderlik mücadelesini son haftaya taşıyacak. Aynı gün oynanacak Çekya-İspanya karşılaşması da gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek.
Hırvatistan'ın ise çeyrek final yarışındaki matematiksel şansını koruyabilmesi için İngiltere'yi mağlup etmesi gerekiyor. Konuk ekip puan kaybederse son sekize yükselme ihtimalini tamamen kaybedecek.
İLK MAÇTA İNGİLTERE'DEN 7 GOLLÜ GALİBİYET
İki takım, 3 Ekim 2026'da Hırvatistan'ın Rijeka kentinde karşı karşıya geldi. İngiltere, rakibini 7-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.
İngiltere'nin gollerini Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers kaydetti.
İngilizler, maçın ilk yarısını 4-0 önde tamamladı. Hırvatistan'da Mateo Kovacic, 68. dakikada kırmızı kart gördü. İngiltere, bu sonuçla rakibine karşı üst üste dördüncü galibiyetini alırken aynı zamanda gol averajı açısından da önemli bir avantaj elde etti.