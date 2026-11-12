Çekya - İspanya Uluslar Ligi maçı CANLI
UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya ile İspanya, 5. hafta mücadelesinde Prag'da karşı karşıya geliyor. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, dörtte dört yaparak çeyrek finale yükselmeyi garantilerken Santi Denia'nın çalıştırdığı Çekya henüz puanla tanışamadı. Grupta liderliğini kesinleştirmek isteyen İspanya, Lamine Yamal başta olmak üzere önemli eksiklerle sahaya çıkıyor. A Haber'den yayımlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İspanya, saat 22.45'te karşılaşıyor. Prag'daki epet ARENA (Letna Stadı) ev sahipliğinde oynanan mücadele, Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı yayımlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
İSPANYA AVANTAJINI KORUMA PEŞİNDE
Dört maçta dört galibiyet elde ederek 12 puanla liderlik koltuğunda oturan İspanya, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Son dünya şampiyonu, Çekya deplasmanında kazanarak İngiltere ile oynayacağı son karşılaşma öncesinde zirvedeki avantajını korumak istiyor.
Ev sahibi Çekya ise grubun ilk dört maçını kaybetti. Santi Denia'nın öğrencileri, 0 puanla son sırada bulunuyor. Çeyrek finale çıkma ihtimalini kaybeden Çekya için kalan iki karşılaşma, A Ligi'nde kalma mücadelesi açısından belirleyici olacak.
GRUP LİDERLİĞİ İÇİN İKİ SONUÇ İHTİMALİ
İspanya'nın çeyrek final bileti garanti. Ancak A Ligi 3. Grup'ta birincilik yarışı devam ediyor. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, Çekya'yı mağlup etmesi ve İngiltere'nin Hırvatistan karşısında kazanamaması durumunda liderliği bitime bir hafta kala kesinleştirecek.
İspanya'nın Prag'dan beraberlikle ayrıldığı senaryoda ise İngiltere'nin Hırvatistan'a yenilmesi, İspanyolların grup birinciliğini garantilemesi için yeterli olacak.
Aynı gün Wembley'de oynanacak İngiltere-Hırvatistan karşılaşmasının sonucu, liderlik yarışındaki son hafta hesaplarını da belirleyecek.
İSPANYA 44 MAÇLIK SERİNİN PEŞİNDE
Son dünya şampiyonu İspanya, resmî karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini de geliştirmek istiyor.
Luis de la Fuente'nin ekibi, üst üste 43 resmî maçta mağlubiyet yaşamadı. Çekya deplasmanından en az bir puan alınması durumunda bu seri 44 karşılaşmaya yükselecek.
İspanya, bu sezon UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'yi deplasmanda 3-2, Hırvatistan'ı kendi sahasında 4-1, Çekya'yı 3-1 ve Hırvatistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Bu dört maçta 12 gol atan İspanyollar, kalelerinde 5 gol gördü.