Rodri İspanya'nın en önemli oyuncularından biri. (Fotoğraf: REUTERS)

İSPANYA AVANTAJINI KORUMA PEŞİNDE

Dört maçta dört galibiyet elde ederek 12 puanla liderlik koltuğunda oturan İspanya, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Son dünya şampiyonu, Çekya deplasmanında kazanarak İngiltere ile oynayacağı son karşılaşma öncesinde zirvedeki avantajını korumak istiyor.

Ev sahibi Çekya ise grubun ilk dört maçını kaybetti. Santi Denia'nın öğrencileri, 0 puanla son sırada bulunuyor. Çeyrek finale çıkma ihtimalini kaybeden Çekya için kalan iki karşılaşma, A Ligi'nde kalma mücadelesi açısından belirleyici olacak.