Türkiye ile Belçika arasındaki mücadeleyi İsviçreli Sandro Scharer'in yöneteceği belirtildi.

12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde hakem belli oldu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Millî Futbol Takımımız, beşinci maçında Belçika 'yı konuk edecek.

Türkiye ile Belçika arasında 12 Kasım'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hakemi olarak Sandro Schärer'in adı açıklandı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)



TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇINDA SANDRO SCHARER

A Millî Takımımızın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Sandro Schärer'in düdük çalacağı bilgisi paylaşıldı.

İsviçre Futbol Federasyonuna bağlı deneyimli hakem, 2015 yılından bu yana uluslararası karşılaşmalarda görev yapıyor.

Scharer, kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarının yanı sıra millî takım organizasyonlarında da görev aldı.