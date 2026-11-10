UEFA açıkladı! Türkiye - Belçika maçının hakemi Sandro Scharer
A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği belirtildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Millî Futbol Takımımız, beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek.
12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde hakem belli oldu.
Türkiye ile Belçika arasındaki mücadeleyi İsviçreli Sandro Scharer'in yöneteceği belirtildi.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇINDA SANDRO SCHARER
A Millî Takımımızın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Sandro Schärer'in düdük çalacağı bilgisi paylaşıldı.
İsviçre Futbol Federasyonuna bağlı deneyimli hakem, 2015 yılından bu yana uluslararası karşılaşmalarda görev yapıyor.
Scharer, kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarının yanı sıra millî takım organizasyonlarında da görev aldı.
UEFA SÜPER KUPA FİNALİNİ YÖNETMİŞTİ
Sandro Scharer, Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarında görev alan hakemlerden biri olarak dikkat çekiyor.
İsviçreli hakem, 14 Ağustos 2024'te Real Madrid ile Atalanta arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini yönetmişti.
Schärer, EURO 2024'te de iki grup karşılaşmasında görev yapmıştı.
A MİLLÎ TAKIM İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta geride kalan dört karşılaşmada puan elde edemedi.
Ay-yıldızlılar, Belçika ile oynayacağı mücadele öncesinde grubun dördüncü sırasında bulunuyor.
A Millî Takımımız, İzmir'de oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son maç öncesinde puan hanesini açmayı hedefliyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayımlanacak..