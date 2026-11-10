Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Milli ara ne zaman bitecek, maçlar hangi kanalda yayınlanacak?
Kasım ayı milli maç takvimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı İzmir'de konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanına çıkacak. 9 Kasım'da başlayan milli ara, 17 Kasım'da sona erecek. Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Milli ara ne zaman bitecek, maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Kasım ayındaki milli ara ve liglerin yeniden başlayacağı tarih futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürerken A Milli Takım'ın maç programı da belli oldu. Ay-yıldızlı ekibin Belçika ile oynayacağı mücadelenin tarihi ve saati merak edilirken, milli aranın ne zaman sona ereceği ve liglerin hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor.
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
2026 yılının son milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Uluslararası maç takvimi kapsamında kulüp liglerine ara verilirken, 9 gün sürecek milli ara 17 Kasım 2026 Salı günü sona erecek.
Bu süreçte milli takımlar, UEFA Uluslar Ligi ve diğer uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek. FIFA takvimine göre takımlar bu dönemde en fazla iki karşılaşmaya çıkacak. Milli maçların tamamlanmasının ardından futbolcular kulüplerine dönecek ve lig heyecanı açıklanan fikstür doğrultusunda yeniden başlayacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?
A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki milli ara kapsamında iki önemli karşılaşmada mücadele edecek.
Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki milli ara kapsamında UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım 2026 Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sahasında galibiyet arayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
GÜRSEL AKSEL'DE 3'ÜNCÜ RANDEVU
İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve 23 bin 376 kişilik kapasiteye sahip Gürsel Aksel Stadyumu, daha önce de A Milli Takım'ın uluslararası maçlarına sahne oldu. Ay-yıldızlılar, bu statta oynadığı karşılaşmalarda 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Belçika mücadelesiyle birlikte milli takım, Gürsel Aksel Stadyumu'nda üçüncü kez taraftarının karşısına çıkacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosunu açıkladı. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Schärer yönetecek.
Schärer'in yardımcılıklarını Stéphane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mirel Turkes olacak. VAR koltuğunda Lukas Fähndrich, AVAR görevinde ise Luca Cibelli yer alacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANAL?
Milli takım, Belçika karşılaşmasının ardından ikinci sınavında Fransa deplasmanına çıkacak. 15 Kasım 2026 Pazar günü Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Mücadeleler ATV'den canlı yayınla ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.