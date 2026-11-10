Kasım ayındaki milli ara ve liglerin yeniden başlayacağı tarih futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürerken A Milli Takım 'ın maç programı da belli oldu. Ay-yıldızlı ekibin Belçika ile oynayacağı mücadelenin tarihi ve saati merak edilirken, milli aranın ne zaman sona ereceği ve liglerin hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılının son milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Uluslararası maç takvimi kapsamında kulüp liglerine ara verilirken, 9 gün sürecek milli ara 17 Kasım 2026 Salı günü sona erecek.

Bu süreçte milli takımlar, UEFA Uluslar Ligi ve diğer uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek. FIFA takvimine göre takımlar bu dönemde en fazla iki karşılaşmaya çıkacak. Milli maçların tamamlanmasının ardından futbolcular kulüplerine dönecek ve lig heyecanı açıklanan fikstür doğrultusunda yeniden başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, kasım ayında Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)