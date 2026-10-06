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İsviçre - Kuzey Makedonya Uluslar Ligi maçı A Para CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta 4. hafta İsviçre-Kuzey Makedonya mücadelesine sahne olacak. İlk 3 maçını kazanarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturan İsviçre, sahasında serisini sürdürmek isterken henüz puan ve golle tanışamayan Kuzey Makedonya kötü gidişata son vermenin peşinde olacak. Thermoplan Arena'da saat 21.45'te başlayacak karşılaşma A Para'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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İsviçre - Kuzey Makedonya Uluslar Ligi maçı A Para CANLI İZLE

Lider İsviçre, Uluslar Ligi'nde Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor. Thermoplan Arena'daki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

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İsviçre - Kuzey Makedonya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İsviçre ilk 3 karşılaşmasını kazanarak 9 puana ulaştı. (Fotoğraf: REUTERS)İsviçre ilk 3 karşılaşmasını kazanarak 9 puana ulaştı. (Fotoğraf: REUTERS)

İSVİÇRE 3'TE 3 YAPTI

Murat Yakin yönetimindeki İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'ne kusursuz bir başlangıç yaptı. İsviçre ilk hafta Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ardından İskoçya deplasmanından da aynı skorla galip ayrılan kırmızı-beyazlılar, üçüncü karşılaşmasında Slovenya'yı 2-1 geçti.

İlk 3 maçından 9 puan çıkaran İsviçre, rakip fileleri 8 kez havalandırırken yalnızca 1 gol yedi ve B Ligi 1. Grup'ta liderlik koltuğuna oturdu.

Murat Yakın'ın öğrencileri B Ligi 1. Grup'ta liderlik koltuğunda bulunuyor. (Fotoğraf: REUTERS)Murat Yakın'ın öğrencileri B Ligi 1. Grup'ta liderlik koltuğunda bulunuyor. (Fotoğraf: REUTERS)

KUZEY MAKEDONYA HENÜZ GOL ATAMADI

Goce Sedloski yönetimindeki Kuzey Makedonya ise ilk 3 haftada istediği sonuçları alamadı. Kuzey Makedonya, İsviçre'ye 3-0 mağlup olarak başladığı organizasyonda ikinci maçında Slovenya'ya 2-0 yenildi. Son olarak İskoçya'yı ağırlayan kırmızı-sarılı ekip sahadan yine 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

İlk 3 karşılaşmasında puan alamayan Kuzey Makedonya, bu süreçte gol sevinci yaşayamazken kalesinde 7 gol gördü.

İsviçre ilk 3 maçında rakip fileleri 8 kez havalandırdı. (Fotoğraf: AFP)İsviçre ilk 3 maçında rakip fileleri 8 kez havalandırdı. (Fotoğraf: AFP)

İLK MAÇI İSVİÇRE 3-0 KAZANDI

İki takım grup aşamasının ilk haftasında Üsküp'te karşı karşıya geldi. İsviçre mücadeleyi 3-0 kazanırken gol perdesini 22. dakikada Remo Freuler açtı. Zeki Amdouni ise 41 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırarak galibiyetin başrolünü oynadı.

Maçın ilk golünde Freuler'e asist yapan Amdouni, mücadeleyi 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

Kuzey Makedonya ilk 3 haftada puan alamadı. (Fotoğraf: EPA)Kuzey Makedonya ilk 3 haftada puan alamadı. (Fotoğraf: EPA)

LİDER İSVİÇRE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İsviçre 3 maç sonunda topladığı 9 puanla grubun zirvesinde bulunuyor. Slovenya ve İskoçya 4'er puanla lideri takip ederken Kuzey Makedonya puansız olarak son sırada yer alıyor.

İsviçre, Kuzey Makedonya karşısında kazanırsa 4'te 4 yapacak ve A Ligi'ne yükselme yarışındaki avantajını güçlendirecek. Kuzey Makedonya ise ilk puanını alarak son sıradan kurtulma umutlarını artırmayı hedefleyecek.

Zeki Amdouni ilk Kuzey Makedonya maçında 2 gol kaydetti. (Fotoğraf: REUTERS)Zeki Amdouni ilk Kuzey Makedonya maçında 2 gol kaydetti. (Fotoğraf: REUTERS)

EDGARS MALCEVS DÜDÜK ÇALACAK

Thermoplan Arena'da oynanacak mücadeleyi Letonyalı hakem Edgars Malcevs yönetecek. Malcevs'in yardımcılıklarını Martins Svipsts ile Deniss Sevcenko yapacak.

Saat 21.45'te başlayacak İsviçre-Kuzey Makedonya karşılaşması A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.

İsviçre kazanması halinde Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yapacak. (Fotoğraf: EPA)İsviçre kazanması halinde Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yapacak. (Fotoğraf: EPA)

MAÇ BİLGİLERİ

İsviçre - Kuzey Makedonya
Tarih: 6 Ekim 2026 Salı
Saat: 21.45
Stat: Thermoplan Arena
Hakem: Edgars Malcevs
Yayın: A Para

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