İsviçre ilk 3 karşılaşmasını kazanarak 9 puana ulaştı. (Fotoğraf: REUTERS)

İSVİÇRE 3'TE 3 YAPTI

Murat Yakin yönetimindeki İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'ne kusursuz bir başlangıç yaptı. İsviçre ilk hafta Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ardından İskoçya deplasmanından da aynı skorla galip ayrılan kırmızı-beyazlılar, üçüncü karşılaşmasında Slovenya'yı 2-1 geçti.

İlk 3 maçından 9 puan çıkaran İsviçre, rakip fileleri 8 kez havalandırırken yalnızca 1 gol yedi ve B Ligi 1. Grup'ta liderlik koltuğuna oturdu.