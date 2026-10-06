İsviçre - Kuzey Makedonya Uluslar Ligi maçı A Para CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta 4. hafta İsviçre-Kuzey Makedonya mücadelesine sahne olacak. İlk 3 maçını kazanarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturan İsviçre, sahasında serisini sürdürmek isterken henüz puan ve golle tanışamayan Kuzey Makedonya kötü gidişata son vermenin peşinde olacak. Thermoplan Arena'da saat 21.45'te başlayacak karşılaşma A Para'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Lider İsviçre, Uluslar Ligi'nde Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor. Thermoplan Arena'daki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
CANLI İZLE
İsviçre - Kuzey Makedonya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İSVİÇRE 3'TE 3 YAPTI
Murat Yakin yönetimindeki İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'ne kusursuz bir başlangıç yaptı. İsviçre ilk hafta Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ardından İskoçya deplasmanından da aynı skorla galip ayrılan kırmızı-beyazlılar, üçüncü karşılaşmasında Slovenya'yı 2-1 geçti.
İlk 3 maçından 9 puan çıkaran İsviçre, rakip fileleri 8 kez havalandırırken yalnızca 1 gol yedi ve B Ligi 1. Grup'ta liderlik koltuğuna oturdu.
KUZEY MAKEDONYA HENÜZ GOL ATAMADI
Goce Sedloski yönetimindeki Kuzey Makedonya ise ilk 3 haftada istediği sonuçları alamadı. Kuzey Makedonya, İsviçre'ye 3-0 mağlup olarak başladığı organizasyonda ikinci maçında Slovenya'ya 2-0 yenildi. Son olarak İskoçya'yı ağırlayan kırmızı-sarılı ekip sahadan yine 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
İlk 3 karşılaşmasında puan alamayan Kuzey Makedonya, bu süreçte gol sevinci yaşayamazken kalesinde 7 gol gördü.
İLK MAÇI İSVİÇRE 3-0 KAZANDI
İki takım grup aşamasının ilk haftasında Üsküp'te karşı karşıya geldi. İsviçre mücadeleyi 3-0 kazanırken gol perdesini 22. dakikada Remo Freuler açtı. Zeki Amdouni ise 41 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırarak galibiyetin başrolünü oynadı.
Maçın ilk golünde Freuler'e asist yapan Amdouni, mücadeleyi 2 gol ve 1 asistle tamamladı.
LİDER İSVİÇRE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
İsviçre 3 maç sonunda topladığı 9 puanla grubun zirvesinde bulunuyor. Slovenya ve İskoçya 4'er puanla lideri takip ederken Kuzey Makedonya puansız olarak son sırada yer alıyor.
İsviçre, Kuzey Makedonya karşısında kazanırsa 4'te 4 yapacak ve A Ligi'ne yükselme yarışındaki avantajını güçlendirecek. Kuzey Makedonya ise ilk puanını alarak son sıradan kurtulma umutlarını artırmayı hedefleyecek.
EDGARS MALCEVS DÜDÜK ÇALACAK
Thermoplan Arena'da oynanacak mücadeleyi Letonyalı hakem Edgars Malcevs yönetecek. Malcevs'in yardımcılıklarını Martins Svipsts ile Deniss Sevcenko yapacak.
Saat 21.45'te başlayacak İsviçre-Kuzey Makedonya karşılaşması A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇ BİLGİLERİ
İsviçre - Kuzey Makedonya
Tarih: 6 Ekim 2026 Salı
Saat: 21.45
Stat: Thermoplan Arena
Hakem: Edgars Malcevs
Yayın: A Para